«У некоторых игроков начали дрожать ноги». Хавьер Агирре — о матче с ЮАР

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал игру своей команды в первом матче чемпионата мира – 2026. В нём Мексика обыграла ЮАР со счётом 2:0, однако тренер выразил своё недовольство этим результатом. Агирре заявил, что матч должен был закончиться с большей разницей в счёте, а также отметил напряжённую атмосферу в его концовке.

«Игра должна была закончиться со счётом 4:0. Люди имеют право освистывать; они были довольны и 2:0, но 4:0 было бы намного лучше.

Начинать с победы всегда важно. Мы можем и должны играть лучше. Нам немного не хватало амбиций, немного — голов, и нам нужно было сыграть немного лучше в первом тайме.

Во втором тайме наблюдался спад в игре из-за атмосферы. Это невероятно напряжённая обстановка, и у некоторых игроков начали дрожать ноги. Они молоды, им пришлось это пережить», – приводит слова Агирре Sport.es.

В оставшихся двух турах группового этапа турнира Мексике предстоит сыграть с Южной Кореей и Чехией.