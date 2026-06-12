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«У некоторых игроков начали дрожать ноги». Хавьер Агирре — о матче с ЮАР

«У некоторых игроков начали дрожать ноги». Хавьер Агирре — о матче с ЮАР
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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал игру своей команды в первом матче чемпионата мира – 2026. В нём Мексика обыграла ЮАР со счётом 2:0, однако тренер выразил своё недовольство этим результатом. Агирре заявил, что матч должен был закончиться с большей разницей в счёте, а также отметил напряжённую атмосферу в его концовке.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Игра должна была закончиться со счётом 4:0. Люди имеют право освистывать; они были довольны и 2:0, но 4:0 было бы намного лучше.

Начинать с победы всегда важно. Мы можем и должны играть лучше. Нам немного не хватало амбиций, немного — голов, и нам нужно было сыграть немного лучше в первом тайме.

Во втором тайме наблюдался спад в игре из-за атмосферы. Это невероятно напряжённая обстановка, и у некоторых игроков начали дрожать ноги. Они молоды, им пришлось это пережить», – приводит слова Агирре Sport.es.

В оставшихся двух турах группового этапа турнира Мексике предстоит сыграть с Южной Кореей и Чехией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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