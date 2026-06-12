Мбаппе раскрыл, поздравлял ли он игроков «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, что поздравил футболистов «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В финале турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Мбаппе ранее выступал за «ПСЖ».

«Конечно, я поздравил всех игроков «ПСЖ» здесь, на тренировочной базе сборной Франции. Они были фантастическими [в прошлом сезоне]. «ПСЖ» сейчас находится на пике своей формы», — приводит слова Мбаппе известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отметим, что для «ПСЖ» победа в Лиге чемпионов сезона-2025/2026 стала второй кряду. Мбаппе играет за «Реал» с 2024 года.