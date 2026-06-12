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Корея забила гол после 25 точных передач — это пятый результат в истории ЧМ

Корея забила гол после 25 точных передач — это пятый результат в истории ЧМ
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Сборная Южной Кореи отметилась в матче с Чехией (2:1) забитым голом после комбинации из 25 точных передач подряд. Это пятый результат в истории чемпионата мира, сообщает Opta Sports.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Крейчи – 59'     1:1 Бём – 67'     2:1 Кю – 80'    

Ранее рекорд был побит на ЧМ-2022 в матче Англии с Ираном (6:2). Комбинация английской сборной перед голом полузащитника Джека Грилиша в ворота соперника в матче группы В состояла из 35 передач.

29-летний полузащитник сборной Кореи Хван Ин Бём, забивший знаменательный гол на 67-й минуте, не только сравнял шансы обеих команд на победу, но и оказался ключевым игроком матча, став лучшим по точным передачам (73).

Во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Южная Корея сыграет с Мексикой 19 июня, а Чехия встретится с ЮАР 18 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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