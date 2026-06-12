Корея забила гол после 25 точных передач — это пятый результат в истории ЧМ

Сборная Южной Кореи отметилась в матче с Чехией (2:1) забитым голом после комбинации из 25 точных передач подряд. Это пятый результат в истории чемпионата мира, сообщает Opta Sports.

Ранее рекорд был побит на ЧМ-2022 в матче Англии с Ираном (6:2). Комбинация английской сборной перед голом полузащитника Джека Грилиша в ворота соперника в матче группы В состояла из 35 передач.

29-летний полузащитник сборной Кореи Хван Ин Бём, забивший знаменательный гол на 67-й минуте, не только сравнял шансы обеих команд на победу, но и оказался ключевым игроком матча, став лучшим по точным передачам (73).

Во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Южная Корея сыграет с Мексикой 19 июня, а Чехия встретится с ЮАР 18 июня.