Кукурелья: если выиграем чемпионат мира, я сделаю тату с лицом де ла Фуэнте

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья пообещал сделать татуировку с изображением главного тренера Луиса де ла Фуэнте в случае победы команды на чемпионате мира 2026 года.

«Если мы выиграем чемпионат мира, я сделаю татуировку с лицом Луиса де ла Фуэнте!» — цитирует Кукурелью COPE.

Ранее вингер Ламин Ямаль также дал публичное обещание на случай победы испанцев на турнире — он заявил, что отрастит усы и бороду.

Сборная Испании стартует на чемпионате мира 15 июня матчем с Кабо-Верде. Команда выступает в группе H, где также сыграет с Саудовской Аравией и Уругваем. Испанцы выигрывали чемпионат мира в 2010 году.