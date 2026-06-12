Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: понравилась церемония открытия чемпионата мира — 2026

Мостовой: понравилась церемония открытия чемпионата мира — 2026
Комментарии

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Накануне церемония открытия состоялась в Мексике. Турнир пройдёт в трёх странах: Мексике, США и Канаде.

«Смотрел и комментировал матч открытия чемпионата мира. Церемонии открытия я не сравниваю. У каждой страны свои плюсы и минусы. У нас товарищеская игра сборной России с Брунеем, а такое ощущение, что открывали или закрывали Олимпиаду. Не надо это сравнивать (смеётся). Всё нормально. Мне понравилась церемония открытия», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Такого в матче открытия ЧМ ещё не было! Мексика раскатала ЮАР, но потеряла капитана из РПЛ
Такого в матче открытия ЧМ ещё не было! Мексика раскатала ЮАР, но потеряла капитана из РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android