Мостовой: понравилась церемония открытия чемпионата мира — 2026

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Накануне церемония открытия состоялась в Мексике. Турнир пройдёт в трёх странах: Мексике, США и Канаде.

«Смотрел и комментировал матч открытия чемпионата мира. Церемонии открытия я не сравниваю. У каждой страны свои плюсы и минусы. У нас товарищеская игра сборной России с Брунеем, а такое ощущение, что открывали или закрывали Олимпиаду. Не надо это сравнивать (смеётся). Всё нормально. Мне понравилась церемония открытия», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.