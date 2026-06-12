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«Акрон» объявил о трансфере сербского нападающего Тедича

«Акрон» объявил о трансфере сербского нападающего Тедича
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Тольяттинский «Акрон» официально объявил о подписании Слободана Тедича. 26-летний сербский форвард подписал с клубом Мир РПЛ контракт на четыре года. Он будет выступать в России под девятым номером.

Фото: Пресс-служба «Акрона»

«Приветствуем Слободана в нашем клубе и желаем ему успехов в России!» — написала пресс-служба «Акрона».

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Акрон» заплатит за Тедича около € 1 млн.

Тедичу 26 лет, за «Чукарички» он выступал с января 2024-го. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тедича в € 2,5 млн.

«Акрон» по итогам сезона-2025/2026 сохранил место в Мир Российской Премьер-Лиге, обыграв в стыковых матчах «Ротор».

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