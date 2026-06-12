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Усман Дембеле публично защитил Килиана Мбаппе от критики

Усман Дембеле публично защитил Килиана Мбаппе от критики
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Вингер сборной Франции Усман Дембеле высказался о партнёре по национальной команде нападающем Килиане Мбаппе, отметив, что форварда «Реала» зачастую излишне критикуют.

«Люди были очень несправедливы к нему. Мы слишком увлекаемся критикой в адрес Килиана, а он невероятный игрок. Мбаппе — чудесный человек вне поля, я знаком с ним очень давно. Иногда люди критикуют его чересчур сильно. Просто потому, что речь идёт о Килиане Мбаппе. Не нужно относиться к нему так строго. Хочет — пускай завязывает шнурки. Не хочет — не завязывает. Пусть подтягивает гетры или носит их приспущенными. Всё это слишком! Мбаппе прежде всего человек, а также игрок исключительного качества. Он наш лидер, капитан сборной Франции и крайне важный игрок для нас», — приводит слова Дембеле Actu Foot в социальной сети X.

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