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В «Акроне» прокомментировали трансфер сербского нападающего Тедича

В «Акроне» прокомментировали трансфер сербского нападающего Тедича
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Спортивный директор ФК «Акрон» Алексей Буртовой прокомментировал трансфер сербского нападающего Слободана Тедича. Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Акрон» заплатит за Тедича около € 1 млн.

«Тедич – рослый нападающий, интенсивно вступающий в единоборства и хорошо играющий спиной к воротам. Нам был нужен форвард, от которого постоянно будет исходить опасность в штрафной площади. Его не менее важное умение – это способность инициировать прессинг и оказывать давление на защитников при игре без мяча в обороне. Слободан говорит на английском языке, имеет опыт выступлений за рубежом, поэтому его адаптация в России должна пройти быстро», — цитирует Бутрового телеграм-канал «Акрона».

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