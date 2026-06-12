В «Акроне» прокомментировали трансфер сербского нападающего Тедича

Спортивный директор ФК «Акрон» Алексей Буртовой прокомментировал трансфер сербского нападающего Слободана Тедича. Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Акрон» заплатит за Тедича около € 1 млн.

«Тедич – рослый нападающий, интенсивно вступающий в единоборства и хорошо играющий спиной к воротам. Нам был нужен форвард, от которого постоянно будет исходить опасность в штрафной площади. Его не менее важное умение – это способность инициировать прессинг и оказывать давление на защитников при игре без мяча в обороне. Слободан говорит на английском языке, имеет опыт выступлений за рубежом, поэтому его адаптация в России должна пройти быстро», — цитирует Бутрового телеграм-канал «Акрона».