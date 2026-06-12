Дуглас Сантос рассказал, что от него требует Анчелотти в сборной Бразилии

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, какое требование по отношению к нему выдвигает тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти. По словам защитника, тренерский штаб просит у Сантоса быть таким же, как в «Зените».

«Мне очень комфортно работать с нашим главным тренером Карло Анчелотти. Он взял столько трофеев, что обеспечил себе величие и уважение навсегда. Мистер знает, как вселить уверенность в футболистов: постоянно говорит с нами, объясняет, чего хочет в плане тактики, но при этом предоставляет свободу играть по-нашему, по-бразильски. Анчелотти и другие тренеры сборной попросили меня быть таким же, как в «Зените»: боевым, надёжным в обороне и всегда готовым помочь в атаке, когда это необходимо», — написал Дуглас Сантос в авторской колонке на сайте «Спорт-экспресс».