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Мостовой: Монтес заслужил удаление в матче открытия чемпионата мира — 2026 с ЮАР

Мостовой: Монтес заслужил удаление в матче открытия чемпионата мира — 2026 с ЮАР
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на удаление защитника «Локомотива» мексиканца Сесара Монтеса в первом матче чемпионата мира 2026 года с ЮАР (2:0). Футболист сборной Мексики был удалён на 90+2-й минуте встречи за фол на игроке соперника Кхулисо Мудау. Монтес вышел на поле с первых минут.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Футболистов из РПЛ немного на чемпионате мира. И не все являются основными игроками. Монтес играл в основе в статусе капитана. Он один из лучших защитников в «Локомотиве» и РПЛ. Но он заслужил удаление в матче с ЮАР. А если говорить по игре, нужно смотреть первый тур всех сборных. Если европейские сборные мы ещё где-то видели, то другие команды — нет.

От Южной Африки в матче с Мексикой ожидал большего. Увидел и не понял, зачем они с первых минут играли в 10 защитников. Был «привоз» и забитый первый мяч. После этого всё стало понятно. Я в перерыве сказал, что, скорее всего, матч закончится со счётом 2:0. Так и случилось. А Мексика — молодцы!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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