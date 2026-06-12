«Сочи» объявил об уходе двух футболистов

Футбольный клуб «Сочи» официально объявил об уходе двух игроков. Команду по завершении срока контракта покинули нападающий Франсуа Камано и вратарь Юрий Дюпин.

«Благодарим Юрия и Франсуа за профессионализм, работу и время, проведённое в нашей команде. Желаем успехов в дальнейшей карьере и всего самого доброго!» — написала пресс-служба сочинского клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, «Сочи» завершил сезон-2025/2026 на последнем месте в итоговой турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка в 30 турах и вылетела из РПЛ.

Ранее состав «Сочи» уже покинули защитник Сергей Волков, полузащитники Максим Мухин, Дмитрий Васильев и Антон Зиньковский, а также нападающие Густаво Сантос и Артём Корнеев.