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«Сочи» объявил об уходе двух футболистов

«Сочи» объявил об уходе двух футболистов
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Футбольный клуб «Сочи» официально объявил об уходе двух игроков. Команду по завершении срока контракта покинули нападающий Франсуа Камано и вратарь Юрий Дюпин.

«Благодарим Юрия и Франсуа за профессионализм, работу и время, проведённое в нашей команде. Желаем успехов в дальнейшей карьере и всего самого доброго!» — написала пресс-служба сочинского клуба в своём телеграм-канале.

Напомним, «Сочи» завершил сезон-2025/2026 на последнем месте в итоговой турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка в 30 турах и вылетела из РПЛ.

Ранее состав «Сочи» уже покинули защитник Сергей Волков, полузащитники Максим Мухин, Дмитрий Васильев и Антон Зиньковский, а также нападающие Густаво Сантос и Артём Корнеев.

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