Мактоминей рискует пропустить первый матч Шотландии на ЧМ-2026 из-за расстройства желудка

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей пропустил тренировку команды в четверг, 11 июня, из-за расстройства желудка. 29-летний хавбек также не прибыл в отель вместе с командой и добирался отдельно в сопровождении врача, сообщает BBC Sport.

Медицинский штаб сборной принял решение изолировать игрока от остальных футболистов в качестве меры предосторожности. О степени серьёзности недомогания не сообщается. Первый матч шотландцев на турнире состоится 14 июня против сборной Гаити. Команда выступает в группе C, где также сыграет с Бразилией и Марокко. Участие Мактоминея в этой встрече остаётся под вопросом.