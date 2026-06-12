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Мактоминей рискует пропустить первый матч Шотландии на ЧМ-2026 из-за расстройства желудка

Мактоминей рискует пропустить первый матч Шотландии на ЧМ-2026 из-за расстройства желудка
Скотт Мактоминей
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Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей пропустил тренировку команды в четверг, 11 июня, из-за расстройства желудка. 29-летний хавбек также не прибыл в отель вместе с командой и добирался отдельно в сопровождении врача, сообщает BBC Sport.

Медицинский штаб сборной принял решение изолировать игрока от остальных футболистов в качестве меры предосторожности. О степени серьёзности недомогания не сообщается. Первый матч шотландцев на турнире состоится 14 июня против сборной Гаити. Команда выступает в группе C, где также сыграет с Бразилией и Марокко. Участие Мактоминея в этой встрече остаётся под вопросом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
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