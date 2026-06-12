Корейских фанатов не пустили на стадион ЧМ с бутылкой текилы — они выпили её перед ареной

В соцсетях распространяется забавная история с чемпионата мира — 2026. Перед одним из матчей в Мексике болельщики из Южной Кореи пытались тайком пронести на стадион бутылку текилы (традиционный мексиканский алкогольный напиток). Затея не удалась: работники стадиона увидели бутылку и не пускали корейских фанатов на стадион с текилой.

Однако находчивые азиатские болельщики нашли выход из этой ситуации. Они открыли бутылку и выпили её до дна прямо перед стадионом, немного поделившись с местными мексиканскими фанатами.

На ролике, который завирусился в соцсетях, мексиканский фанат говорит корейцу с текилой: «Кореец, брат, теперь ты мексиканец!»

Напомним, сборные Южной Кореи и Мексики одержали победы в своих матчах 1-го тура группового этапа ЧМ-2026. Корейцы обыграли Чехию (2:1), а мексиканцы оказались сильнее ЮАР (2:0).