Ибрагимович — о Ямале: это игрок, ради которого стоит приходить на стадион

Легендарный шведский экс-нападающий Златан Ибрагимович высоко оценил вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. По его словам, именно ради таких футболистов стоит покупать дорогие билеты на футбол и посещать стадионы, ведь вживую Ламин выглядит лучше, чем по телевизору.

«Ламин Ямаль — особенный игрок. Это игрок, ради которого вы готовы купить даже такие дорогие билеты на футбол, ради которого вы приходите на стадион и благодаря которому вы можете просто наслаждаться игрой. По телевизору он выглядит особенным и крутым. Но вживую он — это [нечто]...» — цитирует Ибрагимовича издание Actu Foot в соцсетях.