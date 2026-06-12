Трансфер Ансу Фати находится под угрозой срыва

Переход 23-летнего нападающего «Барселоны» Ансу Фати в «Монако» оказался под угрозой срыва, сообщает издание Sport.

По данным источника, вопрос о зарплате игрока тормозит окончательное закрытие его продажи в «Монако». Монегаски согласились на выкуп Фати у сине-гранатовых за € 11 млн, однако по текущему контракту футболиста с каталонцами его оклад в следующем сезоне увеличится до € 14 млн в год. В «Монако» не готовы платить такую сумму, а форвард не хочет отказываться от своей зарплаты.

Договор Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до 2028 года. В минувшем сезоне игрок провел 30 матчей за «Монако» на правах аренды, забив 12 мячей. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.