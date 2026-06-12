Сергей Юран прилетел в Екатеринбург для подписания контракта с «Уралом»

Российский тренер Сергей Юран уже прилетел в Екатеринбург для подписания контракта с «Уралом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Юран планирует обсудить с Григорием Ивановым свой будущий тренерский штаб и подписать контракт на один сезон.

Отметим, что 25 мая «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду. Специалист ранее уже работал в Хабаровске, возглавляя коллектив с октября 2020-го по февраль 2022-го. После этого он был наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород», а также тренировал турецкий «Серикспор».