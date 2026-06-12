«Урал» объявил о назначении Юрана на пост главного тренера

Екатеринбургский «Урал» на своём официальном сайте объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера.

«Теперь Сергей Николаевич Юран будет работать в Екатеринбурге. Сегодня он приступил к своим обязанностям на базе «Бажовия». Подготовка к сезону-2026/27 началась именно здесь. Добро пожаловать на Урал, Сергей Николаевич!» — написала клубная пресс-служба.

Отметим, что 25 мая 2026 года «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду. Специалист ранее уже работал в Хабаровске, возглавляя коллектив с октября 2020-го по февраль 2022-го. После этого он был наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород», а также тренировал турецкий «Серикспор».