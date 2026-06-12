«Урал» обозначил задачу Сергея Юрана в клубе

Пресс-служба «Урала» обозначила задачу нового главного тренера команды Сергея Юрана. Сообщается, что руководство поставило перед специалистом задачу выхода в Мир РПЛ.

«Перед ним поставлена задача вывести клуб в РПЛ», — написала пресс-служба «Урала» в посте о назначении Юрана.

Отметим, что 25 мая 2026 года «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду. Специалист ранее уже работал в Хабаровске, возглавляя коллектив с октября 2020-го по февраль 2022-го. После этого он был наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород», а также тренировал турецкий «Серикспор».