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«80 тыс. человек на девятой минуте стали мокрыми». Эмоции Телингатера с открытия ЧМ-2026

«80 тыс. человек на девятой минуте стали мокрыми». Эмоции Телингатера с открытия ЧМ-2026
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Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, работавший на матче открытия чемпионата мира 2026 между Мексикой и ЮАР, поделился впечатлениями от атмосферы на легендарной «Ацтеке».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Матч между сборными Мексики и ЮАР прошёл накануне, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Мексики.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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