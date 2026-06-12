«80 тыс. человек на девятой минуте стали мокрыми». Эмоции Телингатера с открытия ЧМ-2026

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, работавший на матче открытия чемпионата мира 2026 между Мексикой и ЮАР, поделился впечатлениями от атмосферы на легендарной «Ацтеке».

Матч между сборными Мексики и ЮАР прошёл накануне, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико. В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Мексики.

Во 2-м туре мексиканская национальная команда встретится с Южной Кореей (19 июня), в 3-м туре — с Чехией (25 июня). ЮАР во 2-м туре сыграет с Чехией (18 июня), в 3-м туре — с Южной Кореей (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.