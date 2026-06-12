Экс-полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо объяснил решение завершить карьеру

Бывший футболист ПФК ЦСКА Бибрас Натхо объяснил решение повесить бутсы на гвоздь в 38-летнем возрасте. Он завершил карьеру в мае 2026 года.

«Конечно, решение завершить карьеру было тяжёлым. Это очень серьёзное и важное решение для моей жизни. Последние 20 лет я играл на высшем уровне, провёл длинную карьеру. Каждый день были тренировки, матчи… Закончить с этим было нелегко, но я был готов.

Мне 38 лет. Мне нужно думать о семье, проводить время с ней, с детьми. Моё здоровье позволяло, да и я понимал, что смогу играть ещё, но я предпочёл закончить на хорошей ноте и на хорошем уровне. Считаю, это правильное решение», — сказал Натхо в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.