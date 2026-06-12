Анри: Олисе — мечта для тренера, он не играет, он думает футболом

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри назвал полузащитника мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе игроком, за которым он будет следить на чемпионате мира больше всего.

«Майкл Олисе — игрок, за которым я буду следить. Мы можем много говорить о том, что он сделал для «Баварии»: выиграл дубль, стал игроком сезона, отдавал голевые и забивал сам. Он мечта для тренера. Мне посчастливилось тренировать его. Он не просто играет в футбол — он думает им. Это и отличает его от остальных», — сказал Анри в эфире FOX Sports.

Анри работал с Олисе в олимпийской сборной Франции на Играх 2024 года в Париже, где команда завоевала серебряные медали. В завершившемся сезоне Олисе выиграл с «Баварией» Бундеслигу и Кубок Германии, был признан лучшим футболистом чемпионата Германии. Сборная Франции стартует на чемпионате мира 16 июня матчем с Сенегалом в группе I.