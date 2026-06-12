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Анри: Олисе — мечта для тренера, он не играет, он думает футболом

Анри: Олисе — мечта для тренера, он не играет, он думает футболом
Майкл Олисе
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри назвал полузащитника мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе игроком, за которым он будет следить на чемпионате мира больше всего.

«Майкл Олисе — игрок, за которым я буду следить. Мы можем много говорить о том, что он сделал для «Баварии»: выиграл дубль, стал игроком сезона, отдавал голевые и забивал сам. Он мечта для тренера. Мне посчастливилось тренировать его. Он не просто играет в футбол — он думает им. Это и отличает его от остальных», — сказал Анри в эфире FOX Sports.

Анри работал с Олисе в олимпийской сборной Франции на Играх 2024 года в Париже, где команда завоевала серебряные медали. В завершившемся сезоне Олисе выиграл с «Баварией» Бундеслигу и Кубок Германии, был признан лучшим футболистом чемпионата Германии. Сборная Франции стартует на чемпионате мира 16 июня матчем с Сенегалом в группе I.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
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