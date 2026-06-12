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«Он сможет сделать великолепные сейвы». Фелипе Мело — о выступлении Алисона на ЧМ

«Он сможет сделать великолепные сейвы». Фелипе Мело — о выступлении Алисона на ЧМ
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Экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело высказался по поводу критики, касающейся вратаря национальной команды Алисона Бекера и его предстоящего выступления на чемпионате мира – 2026. В двух товарищеских матчах перед началом турнира голкипер пропустил два гола.

«Эта критика не абсурдна, она оправданна. Я понимаю болельщиков. Но я не сомневаюсь, что этот чемпионат мира станет для него временем, когда он сможет сделать великолепные сейвы и стать ключевым игроком», – приводит слова Мело аккаунт @geglobo в социальной сети X.

На групповом этапе турнира сборной Бразилии предстоит встретиться с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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