Андрей Аршавин поделился ощущениями от чемпионата мира — 2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от проходящего чемпионата мира — 2026. Аршавин находится в Мексике, где накануне прошёл матч открытия турнира между мексиканской и южноафриканской сборными (2:0).

— Какие ощущения [от чемпионата мира]? Андрей Сергеевич, вам пофиг?

— Ну я, во-первых, не был на чемпионате мира, даже на домашнем.

— Реально? Как так вышло?

— Ну мы играли чемпионат Казахстана. Так что это [ЧМ-2026] будет мой дебют. Но здесь видно, что будет чемпионат мира, потому что ажиотаж, Мехико живёт этим, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.