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Андрей Аршавин поделился ощущениями от чемпионата мира — 2026

Андрей Аршавин поделился ощущениями от чемпионата мира — 2026
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от проходящего чемпионата мира — 2026. Аршавин находится в Мексике, где накануне прошёл матч открытия турнира между мексиканской и южноафриканской сборными (2:0).

— Какие ощущения [от чемпионата мира]? Андрей Сергеевич, вам пофиг?
— Ну я, во-первых, не был на чемпионате мира, даже на домашнем.

— Реально? Как так вышло?
— Ну мы играли чемпионат Казахстана. Так что это [ЧМ-2026] будет мой дебют. Но здесь видно, что будет чемпионат мира, потому что ажиотаж, Мехико живёт этим, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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