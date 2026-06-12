Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легендарный Роналдиньо отреагировал на старт чемпионата мира — 2026

Легендарный Роналдиньо отреагировал на старт чемпионата мира — 2026
Комментарии

Бывший полузащитник «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо отреагировал на начало чемпионата мира — 2026. Отметим, что сам Роналдиньо выигрывал ЧМ-2002 в составе бразильской национальной команды, а также выступал за мексиканский клуб «Керетаро».

«Какая радость вернуться в Мексику на открытие ещё одного чемпионата мира! Очень счастлив увидеть всех друзей и легенд спорта. Здесь невероятная энергия, это прекрасный праздник для болельщиков! Все знают, как я люблю эту страну, и всегда рад приезжать сюда… Поехали, пускай этот розыгрыш будет поистине потрясающим», — написал бразилец в социальной сети X.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Андрей Аршавин поделился ощущениями от чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android