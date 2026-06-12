Легендарный Роналдиньо отреагировал на старт чемпионата мира — 2026

Бывший полузащитник «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо отреагировал на начало чемпионата мира — 2026. Отметим, что сам Роналдиньо выигрывал ЧМ-2002 в составе бразильской национальной команды, а также выступал за мексиканский клуб «Керетаро».

«Какая радость вернуться в Мексику на открытие ещё одного чемпионата мира! Очень счастлив увидеть всех друзей и легенд спорта. Здесь невероятная энергия, это прекрасный праздник для болельщиков! Все знают, как я люблю эту страну, и всегда рад приезжать сюда… Поехали, пускай этот розыгрыш будет поистине потрясающим», — написал бразилец в социальной сети X.