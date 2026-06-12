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«Каждый из этих парней настоящий канадец». Главный тренер Канады Марш — о своих подопечных

«Каждый из этих парней настоящий канадец». Главный тренер Канады Марш — о своих подопечных
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш рассказал о своей адаптации к этой стране и об атмосфере внутри национальной команды. 52-летний специалист, являющийся уроженцем США, возглавляет канадскую сборную с 2024 года.

«Когда я только приехал, мне пришлось многому научиться, чтобы понять, что значит быть канадцем. Будучи лидером в этом виде спорта, я всегда старался создать такую среду, где наши различия делают нас сильнее, а не слабее.

С того момента, как я попал в эту команду, меня поразило, насколько сильно они любят друг друга, как сильно их тянет друг к другу и как много общего, несмотря на различия, имеют их истории.

Каждый из этих парней настоящий канадец, и они с гордостью надевают эту форму, представляют страну и слышат национальный гимн», – приводит слова Марша Daily Mail.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Канады сыграет с Боснией и Герцеговиной, Катаром и Швейцарией.

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