Игорь Корнеев назвал российский клуб, которому ранее был интересен Альфонсо Дэвис

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал, что в прошлом предлагал капитана сборной Канады и футболиста мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса многим российским клубам. Интерес к канадцу проявил «Краснодар». Дэвису 25 лет, за «Баварию» он выступает с 2019-го, с мюнхенцами он семь раз выигрывал Бундеслигу.

«Я знаю его ещё по команде «Ванкувер Уайткэпс». Предлагал Дэвиса многим командам. Единственным клубом из России, который отреагировал, был «Краснодар», но в то время он стоил $ 5 млн, и они не стали его приобретать. Тогда канадец был вингером, сейчас уже играет крайним защитником», — сообщил Корнеев в эфире «Матч ТВ».