Александр Мостовой рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2026

Бывший футболист «Спартака», «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2026. Так, Мостовой выделил сборные Испании, Франции, Португалии и Аргентины.

«Фаворитов я выделил. Они всегда известны — Франция, Испания, Аргентина, Бразилия, Португалия и, может быть, Германия. Как всегда, однозначно будут какие-то сюрпризы, так как в турнире участвуют 48 команд. Мы знаем, что многие команды будут выходить с третьего места из группы. А болеть буду за Испанию, Францию, Португалию и Аргентину», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.