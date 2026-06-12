«Брайтон» заинтересован в покупке Луки Вушковича

«Брайтон» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке 19-летнего защитника Луки Вушковича в размере около € 35 млн, сообщает The Athletic.

По данным источника, предложение поступило на фоне стремления «Тоттенхэма» заполучить 26-летнего защитника «Брайтона» Яна Паула ван Хекке. Сообщается, что сам Вушкович не против перехода в «Брайтон», так как игрок знаком с главным тренером команды Фабианом Хюрцелером.

Вушкович провёл сезон-2025/2026 в аренде в немецком «Гамбурге», забив шесть голов в 28 матчах. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 60 млн.

Сейчас Вушкович находится в расположении сборной Хорватии на чемпионате мира 2026 года. Окончательное решение футболист примет после завершения турнира.