Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» заинтересован в покупке Луки Вушковича

«Брайтон» заинтересован в покупке Луки Вушковича
Комментарии

«Брайтон» сделал предложение «Тоттенхэму» о покупке 19-летнего защитника Луки Вушковича в размере около € 35 млн, сообщает The Athletic.

По данным источника, предложение поступило на фоне стремления «Тоттенхэма» заполучить 26-летнего защитника «Брайтона» Яна Паула ван Хекке. Сообщается, что сам Вушкович не против перехода в «Брайтон», так как игрок знаком с главным тренером команды Фабианом Хюрцелером.

Вушкович провёл сезон-2025/2026 в аренде в немецком «Гамбурге», забив шесть голов в 28 матчах. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 60 млн.

Сейчас Вушкович находится в расположении сборной Хорватии на чемпионате мира 2026 года. Окончательное решение футболист примет после завершения турнира.

Материалы по теме
«Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» нацелились на защитника «Тоттенхэма» — FI
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android