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Натхо: в ЦСКА была отличная команда — шумели в ЛЧ, обыгрывали «Манчестер Сити»

Натхо: в ЦСКА была отличная команда — шумели в ЛЧ, обыгрывали «Манчестер Сити»
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Бибрас Натхо поделился воспоминаниями о периоде игры за армейский клуб.

— Я провёл в ЦСКА замечательное время. У нас была очень сильная команда, мы играли в Лиге чемпионов. Я сам в ЦСКА тоже играл неплохо. Конечно, это было прекрасно. У меня остались хорошие воспоминания о клубе, команде, городе.

— Помните свой последний сезон в ЦСКА? Тогда команда отлично выступила в Лиге Европы.
— Да, мы почти прошли «Арсенал», это было очень близко. Как я и говорил ранее, в эти годы у нас была потрясающая команда. Что-то менялось, но она оставалась такой же сильной. Мы шумели в Лиге чемпионов, обыгрывали «Манчестер Сити» на выезде. А здесь могли выйти в полуфинал, до этого победив «Лион». Отличный сезон! — сказал Натхо в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

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