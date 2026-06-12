Экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело высказался о матче открытия ЧМ-2026

Экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело прокомментировал матч открытия чемпионата мира – 2026. В нём сборная Мексики обыграла ЮАР со счётом 2:0. Первый мяч забил на девятой минуте нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес. На 67-й минуте нападающий хозяев Рауль Хименес удвоил преимущество своей команды. В матче были показаны три красные карточки.

«Моё первое замечание: я считаю, что начало чемпионата мира было очень слабым. С точки зрения футбола оно оставляло желать лучшего», – приводит слова Мело аккаунт @geglobo в социальной сети X.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.