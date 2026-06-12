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Экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело высказался о матче открытия ЧМ-2026

Экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело высказался о матче открытия ЧМ-2026
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Экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело прокомментировал матч открытия чемпионата мира – 2026. В нём сборная Мексики обыграла ЮАР со счётом 2:0. Первый мяч забил на девятой минуте нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес. На 67-й минуте нападающий хозяев Рауль Хименес удвоил преимущество своей команды. В матче были показаны три красные карточки.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Моё первое замечание: я считаю, что начало чемпионата мира было очень слабым. С точки зрения футбола оно оставляло желать лучшего», – приводит слова Мело аккаунт @geglobo в социальной сети X.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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