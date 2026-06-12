Юрген Клопп раскритиковал матч открытия чемпионата мира — 2026

Известный немецкий тренер Юрген Клопп высказался по итогам матча открытия чемпионата мира — 2026, в котором сборная Мексики встречалась с национальной командой Южной Африки. Игра завершилась победой мексиканцев со счётом 2:0. По словам Клоппа, этот матч тяжело назвать игрой высокого уровня.

«Плохая тактика. Ни одна из команд не играла хорошо. Когда Мексика оказалась в большинстве, игра перешла в контратаки. Почему? Потому что защитники ЮАР опустились слишком глубоко. И так было почти постоянно. Не могу назвать эту игру матчем высокого уровня», — приводит слова Клоппа Actu Foot в социальной сети X.