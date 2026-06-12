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Юрген Клопп раскритиковал матч открытия чемпионата мира — 2026

Юрген Клопп раскритиковал матч открытия чемпионата мира — 2026
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Известный немецкий тренер Юрген Клопп высказался по итогам матча открытия чемпионата мира — 2026, в котором сборная Мексики встречалась с национальной командой Южной Африки. Игра завершилась победой мексиканцев со счётом 2:0. По словам Клоппа, этот матч тяжело назвать игрой высокого уровня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

«Плохая тактика. Ни одна из команд не играла хорошо. Когда Мексика оказалась в большинстве, игра перешла в контратаки. Почему? Потому что защитники ЮАР опустились слишком глубоко. И так было почти постоянно. Не могу назвать эту игру матчем высокого уровня», — приводит слова Клоппа Actu Foot в социальной сети X.

Календарь ЧМ-2026
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