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Павлович: на момент жеребьёвки я не знал страну Кюрасао

Павлович: на момент жеребьёвки я не знал страну Кюрасао
Александар Павлович
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Полузащитник сборной Германии Александар Павлович признался, что до жеребьёвки чемпионата мира 2026 года не был знаком с командой Кюрасао.

«В момент жеребьёвки я, признаться, не знал эту страну. Но, безусловно, это большое событие для них, и мы с нетерпением ждём игры. Мы посмотрели несколько видеозаписей их матчей. Они стараются контратаковать и очень глубоко садятся в оборону. Нам нужно быть к этому готовыми. Я с нетерпением жду начала турнира, и мы все очень рады», — цитирует Павловича Sport Bild.

Матч 1-го тура группового этапа между этими сборными пройдёт 14 июня. Сборная Германии выступает в группе E. Соперниками команды также станут Эквадор и Кот-д'Ивуар. Кюрасао дебютирует на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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