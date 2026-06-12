Павлович: на момент жеребьёвки я не знал страну Кюрасао

Полузащитник сборной Германии Александар Павлович признался, что до жеребьёвки чемпионата мира 2026 года не был знаком с командой Кюрасао.

«В момент жеребьёвки я, признаться, не знал эту страну. Но, безусловно, это большое событие для них, и мы с нетерпением ждём игры. Мы посмотрели несколько видеозаписей их матчей. Они стараются контратаковать и очень глубоко садятся в оборону. Нам нужно быть к этому готовыми. Я с нетерпением жду начала турнира, и мы все очень рады», — цитирует Павловича Sport Bild.

Матч 1-го тура группового этапа между этими сборными пройдёт 14 июня. Сборная Германии выступает в группе E. Соперниками команды также станут Эквадор и Кот-д'Ивуар. Кюрасао дебютирует на чемпионатах мира.