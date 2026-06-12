«Давление велико, и все думают, что ты идиот». Джесси Марш об ответственности на ЧМ

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался об ответственности и давлении на посту главного тренера сборной страны, принимающей чемпионат мира. ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике.

«Мы все знаем, что такое домашний чемпионат мира. Это особенное место. Если вы занимаетесь этим профессионально, то именно здесь вы и хотите быть. Я приехал в Канаду, чтобы возглавить команду на домашнем чемпионате мира; я хотел этой ответственности. Здесь никто этого не боится.

На самом деле именно поэтому мы это и делаем. Да, это ответственность, да, это давление, но это то, чего мы хотим, это имеет смысл. Мне нравится сидеть в тренерской ложе, когда стадион полон, давление велико, и все думают, что ты идиот», – приводит слова Марша Daily Mail.

В рамках группового этапа чемпионата мира сборная Канады сыграет с Боснией и Герцеговиной, Катаром и Швейцарией.