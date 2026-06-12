Андрей Аршавин ответил, кого будет поддерживать на ЧМ-2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какую сборную он будет поддерживать на проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира — 2026.

— Кого вы будете поддерживать на турнире?

— Никого.

— Вообще?

— Ну, в каждом матче, может быть, я буду болеть за какую-то сборную, но так, чтобы… Взять одну команду и болеть за неё… Я не буду, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.