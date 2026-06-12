Экс-игрок ЦСКА Натхо: ждал, что Головин уйдёт из «Монако» в клуб посильнее

Бывший футболист ПФК ЦСКА Бибрас Натхо высказался о бывшем одноклубнике — полузащитнике Александре Головине, который сейчас выступает в составе «Монако». Натхо признался, что ждал перехода Головина из «Монако» в более серьёзный клуб.

— Головин похож на Дзагоева по таланту?

— Я видел Александра, когда тот был ещё очень молод. Уже тогда было видно, насколько он талантлив.

— Ему уже 30 — реализовал себя?

— Если честно, я ждал, что из «Монако» Головин уйдёт в клуб посильнее, но всё равно у него получается отличная карьера. А впереди ещё много лет», — сказал Натхо в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.