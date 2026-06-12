Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джеррард назвал фаворита ЧМ-2026 и спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»

Джеррард назвал фаворита ЧМ-2026 и спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
Стивен Джеррард
Комментарии

Бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард в интервью TNT Sports поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года.

По мнению Джеррарда, победителем турнира станет сборная Франции. Лучшим бомбардиром он назвал аргентинца Хулиана Альвареса, а вратаря Эмилиано Мартинеса — обладателем «Золотой перчатки». Лучшим игроком турнира, согласно прогнозу, будет Лионель Месси, главной молодой звездой — испанец Ламин Ямаль, а командой-сюрпризом — Уругвай.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона англичанин считает нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Материалы по теме
Наши прогнозы на ЧМ-2026: кто возьмёт титул и станет лучшим игроком? А кто провалится?
Наши прогнозы на ЧМ-2026: кто возьмёт титул и станет лучшим игроком? А кто провалится?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android