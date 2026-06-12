Джеррард назвал фаворита ЧМ-2026 и спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»

Бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард в интервью TNT Sports поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года.

По мнению Джеррарда, победителем турнира станет сборная Франции. Лучшим бомбардиром он назвал аргентинца Хулиана Альвареса, а вратаря Эмилиано Мартинеса — обладателем «Золотой перчатки». Лучшим игроком турнира, согласно прогнозу, будет Лионель Месси, главной молодой звездой — испанец Ламин Ямаль, а командой-сюрпризом — Уругвай.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона англичанин считает нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.