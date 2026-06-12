Французский журналист раскрыл финальные планы «ПСЖ» относительно Алексея Батракова

Французский журналист Canal+ Оливье Талларон сообщил, что «ПСЖ» внимательно изучил полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова, но не планирует приобретать хавбека. По информации источника, парижане не заинтересованы в игроке подобного профиля.

Журналист отмечает, что «ПСЖ» не будет предпринимать дальнейших шагов относительно 21-летнего полузащитника железнодорожников.

Батраков — воспитанник академии «Локомотива». В завершившемся сезоне-2025/2026 атакующий хавбек провёл 28 матчей в рамках Мир РПЛ, забил 13 голов и сделал 10 ассистов. Также на счету Алексея четыре гола и две результативные передачи в восьми играх Фонбет Кубка России.