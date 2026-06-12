Роналду — о своей форме перед ЧМ-2026: вы не видели мои последние матчи?

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в ответ на вопрос о физическом состоянии перед стартом чемпионата мира.

«Физически? Я в порядке! Вы не видели последние матчи? Думаю, я в хорошей форме», — приводит слова Роналду Record.

41-летний форвард готовится к шестому в карьере чемпионату мира. В завершившемся сезоне он выступал за саудовский «Аль-Наср», забил 28 голов в 30 матчах чемпионата Саудовской Аравии. В товарищеском матче с Нигерией (2:1) 10 июня Роналду вышел в стартовом составе и провёл на поле 64 минуты.

Сборная Португалии начнёт турнир 17 июня матчем с ДР Конго в группе K. Также соперниками команды станут Узбекистан и Колумбия. Португалия ещё ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат мира.