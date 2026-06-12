Экс-игрок ЦСКА Натхо: очень рад, что Акинфеев продолжает играть

Бывший футболист ПФК ЦСКА Бибрас Натхо высказался о футбольном долголетии вратаря армейцев Игоря Акинфеева. Он выразил радость от того, что 40-летний вратарь продолжает играть. Недавно Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2026/2027.

«Игорь – огромная легенда с невероятнейшей карьерой. И даже сейчас, в 40 лет, Акинфеев продолжает находиться в хорошей форме. Я очень рад видеть, что он продолжает играть, а я знаю, как много он отдаёт ради этого. Но если человек чувствует, что в состоянии делать и дальше, то почему бы и нет? Это очень хорошо», — сказал Натхо в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.