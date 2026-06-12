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«Просто получать удовольствие». Джуд Беллингем — о настрое на чемпионат мира — 2026

«Просто получать удовольствие». Джуд Беллингем — о настрое на чемпионат мира — 2026
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем проанализировал выступление национальной сборной на Евро-2024 и рассказал, с какими выводами он подходит к чемпионату мира – 2026. В финале чемпионата Европы – 2024 Англия проиграла Испании со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«На Евро мы допустили некоторые ошибки вне поля. Мне кажется, команда не сплотилась так, как могла бы, по ряду причин. Сыграли свою роль ожидания – мы хорошо выступили в 2018 году и хорошо выступили в Катаре, и, когда дело дошло до этого турнира, нас считали одной из двух или трёх команд, которые должны были его выиграть. Мы играли не особенно хорошо, поэтому, даже когда мы выигрывали, не возникало ощущения, что ты радовался так, как должен.

Необходимо проявлять неуступчивость и стремление к победе, но такова природа футбола: победы быстро забываются, и нам следует больше ценить эти моменты. Думаю, на этот раз, получив такой опыт и понимая, например, что игрок, забивший победный гол в финале чемпионата мира, не всегда тот, на кого ты бы поставил все свои деньги, нужно всегда быть готовым. Каждый должен чувствовать себя любимым, важной частью команды. И ещё одно – просто получать от этого удовольствие», – приводит слова Беллингема SkySports.

На групповом этапе чемпионата мира Англия сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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