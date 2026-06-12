«Счастлив, что он снова мой тренер». Рис Джеймс высказался о работе с Томасом Тухелем

Капитан «Челси» Рис Джеймс рассказал о своих отношениях с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем в интервью для Mirror.

В сезоне-2021/2022 Тухель был главным тренером «Челси» и превратил Джеймса в одного из самых сильных правых защитников. Именно под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов. После назначения Тухеля тренером сборной Англии футболист воссоединился со своим наставником на ЧМ-2026.

«Я прекрасно провёл время с Томасом Тухелем в «Челси», и я счастлив, что он главный тренер сборной Англии. Я рад работать с ним».

Джеймс также высказался о готовности сборной к чемпионату мира:

«Мы приехали не просто поучаствовать. Прямо сейчас мы на горе и продолжаем подъём. Нам ещё есть куда расти».

В рамках группового этапа сборная Англии сыграет с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).