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Усман Дембеле назвал Лионеля Месси опасным

Усман Дембеле назвал Лионеля Месси опасным
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Вингер сборной Франции Усман Дембеле высказался о нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси, отметив, что капитан южноамериканской команды может снова выиграть чемпионат мира. В 2022 году Аргентина с Месси в составе обыграла сборную Франции в финале ЧМ. В конце июня Лионелю исполнится 39 лет.

«Лионель Месси — лучший игрок, которого я видел. Он всё ещё опасен. Его трудно остановить, несмотря на то что ему 38 лет. Свои качества он сохраняет и в этом возрасте. Нужно быть очень осторожным с ним, потому что он способен снова стать чемпионом мира», — приводит слова Дембеле Actu Foot в социальной сети X.

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