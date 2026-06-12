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Аршавин определил главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Аршавин определил главных фаворитов чемпионата мира — 2026
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос о фаворитах проходящего чемпионата мира — 2026. По словам Аршавина, наибольшие шансы на победу в турнире имеют сборные Франции, Англии и Испании.

— Кто фаворит?
— Испания, Франция, Англия.

— А Португалия?
— Ну… Для меня они не то что не фавориты, их будет тянуть вниз, мне кажется, Криштиану Роналду. А если ещё Леау кинут в бой — так это вообще, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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