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Вратарь ЮАР: африканцы всегда поддерживали друг друга, но не в случае с нами

Вратарь ЮАР: африканцы всегда поддерживали друг друга, но не в случае с нами
Ронвен Уильямс
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Вратарь сборной ЮАР Ронвен Уильямс выразил сожаление, что другие африканские команды на чемпионате мира не поддержали южноафриканцев в матче открытия с Мексикой.

«Африканцы всегда поддерживали другие африканские сборные на каждом чемпионате мира. Но я не могу понять, почему в нашем случае всё иначе. Многие африканцы болели за Мексику, а не за нас. Мы были на грани слёз, это действительно печально. Давайте как африканцы поддерживать друг друга, давайте держаться вместе», — цитирует Уильямса журналист Тьерри Ньянн.

Сборная ЮАР уступила Мексике со счётом 0:2 в стартовом матче турнира, который прошёл 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико. Южноафриканцы выступают в группе A, следующий матч команда проведёт 18 июня с Чехией в Атланте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 2-й тур
18 июня 2026, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Не начался
ЮАР
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