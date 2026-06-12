Бибрас Натхо: хочу мира везде, чтобы все политические конфликты прекратились

Бывший футболист ПФК ЦСКА Бибрас Натхо высказался о политических конфликтах по всему миру. Он заявил, что хочет мира во всём мире и окончания всех конфликтов. Бибрас рассказал, что часть его семьи живёт в Израиле.

— Ситуация в Израиле коснулась вашей жизни?

— Конечно. Моя семья живёт там: мама, сёстры, семья моей жены. Но я всегда говорил, что хочу мира везде, чтобы все политические конфликты прекратились. По всему миру – не только в Израиле, но и в России и на Украине, в Газе. Везде. Мы обычные люди и хотим жить в мире, — сказал Бибрас Натхо в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.