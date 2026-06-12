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Роналду поделился ожиданиями, как сложится ЧМ-2026 для сборной Португалии

Роналду поделился ожиданиями, как сложится ЧМ-2026 для сборной Португалии
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями, как сложится чемпионат мира — 2026 для португальской национальной команды. Свой путь на турнире Португалия начнёт в группе K, где её соперниками станут Узбекистан, Колумбия и ДР Конго.

«Самое важное — это хорошо начать, выиграть первый, второй и третий матчи. И, таким образом, финишировать первыми в группе, что повысит нашу уверенность в себе. Я настроен очень оптимистично. Думаю, мы проведём отличный турнир», — приводит слова Роналду Actu Foot в социальной сети X.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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