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Объявлены шесть футболистов, которые претендуют на приз «Лучшему игроку сезона РПЛ»

Объявлены шесть футболистов, которые претендуют на приз «Лучшему игроку сезона РПЛ»
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На сайте премии «Герои РПЛ» опубликован список из шести футболистов, которые претендуют на приз «Лучшему игроку сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге». Так, за главную награду точно поборются Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Эсекьель Барко («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Отметим, упомянутые игроки автоматически проходят во второй раунд в номинации «Игрок сезона» как обладатели призов лучшему игроку месяца по ходу прошедшего чемпионата.

Позже во второй раунд также выйдут лучшие футболисты по позициям (лучший защитник, лучший вратарь, лучший полузащитник и лучший нападающий). В итоге будет сформирован окончательный список претендентов на приз лучшему игроку сезона.

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