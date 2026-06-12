Энцо Фернандес рассказал о целях сборной Аргентины на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес заявил, что аргентинская национальная команда постарается защитить звание чемпионов мира. Южноамериканцы выиграли чемпионат мира — 2022, который проходил в Катаре. В финале Аргентина обыграла Францию.

«Во всём мире есть аргентинцы, когда ты приезжаешь сюда (в США. — Прим. «Чемпионата»), это становится похоже на безумие! Правда в том, что люди здесь обожают футбол. Очевидно, мы постараемся защитить звание чемпионов мира, так что сделаем всё возможное, чтобы достойно представить Аргентину на турнире», — приводит слова Фернандеса Absolute Chelsea в социальной сети X.