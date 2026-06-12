Стали известны претенденты на звание лучшего защитника сезона РПЛ

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги назвала имена футболистов, которые претендуют на награду лучшему защитнику завершившегося сезона-2025/2026. Чемпионом России по итогам минувшей кампании стал санкт-петербургский «Зенит».

Претенденты на звание лучшего защитника сезона-2025/2026: Александер Джику, Кристофер Ву, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Роман Зобнин (все — «Спартак»), Лукас Оласа, Витор Тормена, Диего Коста (все — «Краснодар»), Игорь Дивеев, Нино, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Ванья Дркушич (все — «Зенит»), Лукас Фассон, Сесар Монтес, Александр Сильянов, Евгений Морозов (все — «Локомотив»), Милан Гаич, Мойзес (оба — ЦСКА), Сергей Варатынов, Мингиян Бевеев, Кевин Андраде (все — «Балтика»), Николас Маричаль, Хуан Касерес, Максим Осипенко (все — московское «Динамо»), Егор Тесленко, Игор Вуячич, Илья Рожков (все — «Рубин»), Мирослав Богосавац («Ахмат»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Роналдо (все — «Ростов»), Фахд Муфи, Джон Паласиос (оба — «Оренбург»), Роберто Фернандес, Дмитрий Пестряков («Акрон»), Кирилл Печенин, Николай Рассказов (оба — «Крылья Советов»), Темиркан Сундуков, Мохаммад Ази (оба — «Динамо» Махачкала).