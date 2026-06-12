Названы претенденты на звание лучшего вратаря сезона в РПЛ

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги назвала имена футболистов, которые претендуют на награду «Лучший вратарь завершившегося сезона-2025/2026».

Претенденты на звание лучшего вратаря сезона-2025/2026: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Евгений Ставер («Рубин»), Рустам Ятимов («Ростов»), Богдан Овсянников («Оренбург»), Сергей Песьяков («Крылья Советов»).

Напомним, чемпионом России по итогам минувшей кампании стал санкт-петербургский «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар». Замкнул тройку лидеров «Локомотив».